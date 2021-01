Para evitar colapso na saúde, Pará divulga medidas para evitar aglomerações

BP Bruna Pauxis* FS Fernanada Strickland*

(crédito: Wagner Santana/Diário do Pará)

Governo do Pará emitiu um decreto com novas medidas restritivas. O objetivo é evitar que o sistema de saúde do estado entre em colapso em razão do aumento da evolução de casos da covid-19, como o que está ocorrendo em cidades do estado que fazem fronteiras com o Amazonas.

As medidas começam a valer a partir desta quinta-feira (21/1), quando as regiões metropolitanas de Belém, do Marajó Oriental e do Baixo Tocantins começam a sinalizar que estão em um risco intermediário de disseminação do vírus, saindo da bandeira verde e retornando para a amarela.

A decisão foi anunciada na quarta (20) nas redes sociais do governador Helder Barbalho (MDB-PA). No decreto, foram proibidos shows, festas e o funcionamento de bares. Somente restaurantes poderão operar até a 0h, respeitando o espaçamento e quantidade de pessoas permitidas.

O governador pediu que o uso obrigatório de máscaras seja respeitado. "Peço, por favor, consciência. Estamos chegando no momento da vacina e logo logo todo mundo estará imunizado. Enquanto isso não acontece, use máscara, tem muita gente que parou de usar máscara, o vírus continua e temos que ter solidariedade com o próximo e nos proteger. Peço também aos prefeitos que ajudem nessa conscientização", anunciou.



O município de Faro, no estado, reportou na terça-feira (19), seis mortes por asfixia causada pela falta de oxigênio para o tratamento de indivíduos acometidos pela covid-19. A cidade, localizada na divisa com o estado do Amazonas, também sofre com a falta de leitos e medicamentos para os pacientes.



Estagiárias sob a supervisão de Andreia Castro