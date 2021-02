Aposta feita no Lago Sul leva R$ 46,8 mil na Mega-Sena de quarta

RF Roberto Fonseca

(crédito: Reprodução/GoogleStreetView)

Mais dois brasilienses passaram perto de ficar milionários. No sorteio do concurso 2347 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (25/2), duas apostas feitas no Distrito Federal quase levaram a bolada de R$ 41,7 milhões destinada para quem acertasse as seis dezenas. Um dos bilhetes foi feito na Lotérica QI 25, no Lago Sul. Outro, na Lotérica Santa Maria, na QR 217. Eles vão receber 46.850,78.

Os dois sortudos fizeram uma aposta simples de seis números, no valor de R$ 4,50. Vale lembrar que a chance matemática de acertar os seis números da Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra, é de uma em 2.322.

As dezenas sorteadas no concurso 2347 foram: 08-09-17-30-58-60. Outras 74 apostas em todo o Brasil também acertaram cinco dezenas. Já a quadra teve 5.504 bilhetes ganhadores, que vão levar R$ 899,85.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2348, com sorteio previsto para as 20h de sábado (27/2). A expectativa da Caixa é de que sejam distribuídos R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou no site da Caixa.