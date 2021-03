CoronaVac: Butantan vai entregar 21 milhões de doses ao governo em março

ME Maria Eduarda Cardim CS Carinne Souza*

(crédito: Governo do estado de Sao Paulo)

O Instituto Butantan informou nesta segunda-feira (1º/3) que entregará 21 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a covid-19 produzida junto com a empresa Sinovac, até o fim do mês ao Ministério da Saúde. A entrega começa já nesta quarta-feira (3), com a distribuição de 900 mil doses ao governo federal.

Segundo o governador João Doria, “São Paulo vai entregar 21 milhões de doses da vacina do Butantan neste mês de março para o Ministério da Saúde. É 17% mais do que o previsto anteriormente. Estamos aumentando o tempo de trabalho. Agora o Instituto Butantan opera 24h por dia, sete dias por semana, para agilizar a produção e entregar mais doses da vacina do Butantan”.

Até o fim de abril, o instituto paulista entregará todas as 46 milhões de doses da CoronaVac, contratadas em um primeiro momento pelo Ministério da Saúde. As 54 milhões de doses adicionais contratadas pela pasta serão enviadas até 30 de agosto. No total, o governo federal comprou 100 milhões de doses da CoronaVac.

Insumos

Além da informação da entrega de novas doses, o governador de São Paulo informou que na próxima quinta-feira (4) o Butantan recebe mais 8 mil litros de insumos vindos da China, que são capazes de produzir 14 milhões de doses do imunizante.

