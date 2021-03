Mãe é investigada por tortura após raspar cabelo e sobrancelha do filho

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Uma mãe está sendo indiciada por torturar o filho de 14 anos no município de Rio Preto da Eva, no Amazonas. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a mulher raspando o cabelo e as sobrancelhas do adolescente enquanto o xingava. Ambos tiveram a identidade preservada.



O caso ocorreu em 21 de fevereiro, mas a polícia só teve acesso ao vídeo no último sábado (27/2).



Nas imagens, é possível ver um homem segurando o menino, que chorava e gritava enquanto estava amordaçado. Uma sobrinha da mulher, de 12 anos, filmou as agressões.



A tortura chegou ao conhecimento da polícia quando um conselheiro tutelar assistiu ao vídeo em uma rede social. Os policiais, então, iniciaram as diligências com o apoio do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), e conseguiram localizar a mãe.



A mulher alegou em depoimento que praticou as torturas pelo fato de o adolescente estar supostamente envolvido com o tráfico de drogas da região. Segundo ela, no dia anterior ao fato, ele pegou a motocicleta da família por volta das 17h, e voltou apenas no outro dia, apresentando-se bastante agressivo.



De acordo com o delegado titular da 36ª DIP, Henrique Brasil, houve ainda a participação de uma terceira pessoa que está sendo investigada pela equipe policial. O adolescente está sob cuidados do Conselho Tutelar daquele município.



Como não houve flagrante, a mulher foi ouvida e indiciada pelo crime de tortura. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso e, assim que for finalizado, será encaminhado à Justiça.