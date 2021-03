Máscara contra covid: manifesto ganha adesão e mobiliza 81 entidades

BL Bruna Lima

(crédito: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC)

O manifesto em defesa ao uso de máscaras como instrumento eficaz na redução da transmissão da covid-19 praticamente dobrou no número de assinaturas, nesta segunda-feira (1º/3). São 81 entidades médicas declarando apoio ao equipamento de proteção individual (EPI), apesar de Jair Bolsonaro ter tentado desqualificá-lo, na live da última quinta-feira, citando um suposto estudo científico alemão. O presidente ignora o uso da proteção e faz questão de não usá-lo em público.



"Máscaras são instrumentos eficazes para a redução da transmissão de vírus respiratórios e são preconizadas na atual pandemia para uso, não apenas por profissionais da saúde no cuidado de indivíduos com suspeita ou diagnóstico de covid-19, mas por todos. O uso correto da máscara é a ação pessoal com efeito coletivo fundamental para diminuir a circulação do vírus", defende o documento conjunto da Associação Médica Brasileira (AMB) e suas federadas estaduais e sociedades de especialidades médicas.

A primeira versão do manifesto, com 46 assinaturas, foi divulgada no último domingo (28/2) e atualizada com ao acréscimo de mais 35 novas adesões. No documento, as entidades destacam as evidências científicas que embasam a defesa da máscara e reiteram a necessidade de aliar a estratégia ao distanciamento social, ao não compartilhamento de objetos de uso pessoal e à higienização das mãos.

O objetivo do documento, de acordo com o próprio texto, é orientar a população "com informações seguras e baseadas na ciência, de forma clara e convergente. Direcionamentos contrários desconstroem, confundem e agravam a situação do país", afirma o manifesto.

Na última live que tradicionalmente faz pelas redes sociais, na quinta-feira (25/2), Bolsonaro citou uma enquete, realizada na Alemanha, para criticar o uso de máscara. "Começam a aparecer estudos, eu não vou entrar em detalhes, sobre o uso de máscaras, que, em um primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças". O "estudo", na verdade, é uma enquete online de pesquisadores de uma universidade do país e não tem validade como pesquisa científica.

Confira todas as entidades que assinam ao manifesto:

Academia Brasileira de Neurologia

Associação Brasileira de Alergia e Imunologia

Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica

Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular

Associação Brasileira de Medicina de Emergência

Associação Brasileira de Medicina de Tráfego

Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação

Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas

Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde

Associação Brasileira de Nutrologia

Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial

Associação Brasileira de Psiquiatria

Associação de Medicina Intensiva Brasileira

Associação Médica Homeopática Brasileira

Associação Nacional de Medicina do Trabalho

Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva

Colégio Brasileiro de Cirurgiões

Colégio Brasileiro de Radiologia

Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura

Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia

Federação Brasileira de Gastroenterologia

Sociedade Brasileira de Anestesiologia

Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

Sociedade Brasileira de Cardiologia

Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular

Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão

Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica

Sociedade Brasileira de Clínica Médica

Sociedade Brasileira de Coloproctologia

Sociedade Brasileira de Dermatologia

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva

Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

Sociedade Brasileira de Infectologia

Sociedade Brasileira de Mastologia

Sociedade Brasileira de Medicina de Familia e Comunidade

Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte

Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear

Sociedade Brasileira de Nefrologia

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

Sociedade Brasileira de Oncologia Clinica

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Sociedade Brasileira de Patologia

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial

Sociedade Brasileira de Pediatria

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia

Sociedade Brasileira de Radioterapia

Sociedade Brasileira de Reumatologia

Sociedade Brasileiro de Urologia

Associação Médica do Acre

Sociedade de Medicina de Alagoas

Associação Médica do Amazonas

Associação Médica do Amapá

Associação Bahiana de Medicina

Associação Médica Cearense

Associação Médica de Brasília

Associação Médica do Espírito Santo

Associação Médica de Goiás

Associação Médica do Maranhão

Associação Médica de Minas Gerais

Associação Médica do Mato Grosso do Sul

Associação Médica do Mato Grosso

Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará

Associação Médica de Pernambuco

Associação Piauiense de Medicina

Associação Médica da Paraíba

Associação Médica do Paraná

Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro

Associação Médica do Rio Grande do Norte

Associação Médica de Rondônia

Associação Médica de Roraima

Associação Médica do Rio Grande do Sul

Associação Catarinense de Medicina

Sociedade Médica de Sergipe

Associação Paulista de Medicina

Associação Médica de Tocantins