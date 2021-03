Goiás tem recorde de mortes por covid: 169 óbitos em 24 horas

LC Lis Cappi

Em Goiás, a taxa de ocupação de leitos de UTI para o tratamento de covid está em 95,% - (crédito: TARSO SARRAF / AFP)

O estado de Goiás registrou 169 mortes por covid-19 nesta quarta-feira (3/3). A quantidade representa o número de pessoas que morreram pelo novo coronavírus em um período de 24 horas. Essa é a maior taxa desde 18 de agosto de 2020, quando foram registradas 128 mortes.

Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do estado, Goiás registra 8.714 mortes por covid desde o início da pandemia. Além desses, outros 245 óbitos são investigados por suspeita da doença. Ao todo, 404.965 casos de coronavírus foram registrados em território goiano.

Além do número de mortes e infectados por covid, o estado apresenta dificuldade de controle da doença. Das 18 regiões do estado, 17 estão em situação de calamidade. A única que não está é a região nordeste II, que engloba municípios como Alvorada do Norte e São Domingos, mas no local a situação é considerada crítica.

Goiânia e a região metropolitana estão em lockdown desde segunda-feira (1º/3). As medidas de restrição estão previstas para valer até a próxima segunda (8/3). O estado de Goiás apresenta uma taxa de ocupação de 95,7% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento de covid em adultos.

Vacinação

Goiás recebeu um novo lote de 76 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Os imunizantes são os produzidos no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Até o momento, 219.746 doses de vacinas contra covid foram aplicadas no estado.