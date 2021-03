Polícia intima Felipe Neto a depor por chamar Bolsonaro de "genocida"

KB Karolini Bandeira*

(crédito: AFP PHOTO)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou, nesta segunda-feira (15/3), o youtuber Felipe Neto por "crime contra segurança nacional”. Segundo o influencer, o motivo da intimação teria sido chamar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "genocida" devido à gestão durante a pandemia de covid-19.

1) Um carro da polícia acaba de vir na minha casa.



Trouxeram intimação p/ q eu compareça e responda por



CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL



Pq chamei Jair Bolsonaro de genocida.



Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado q me indiciou por "corrupção de menores".



Sim, é isso mesmo. pic.twitter.com/nhMugYfc8c — Felipe Neto (@felipeneto) March 15, 2021





A queixa-crime foi aberta pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que também acusou a atriz Bruna Marquezine por um suposto crime de difamação. Ainda de acordo com Felipe Neto, Carlos teria recorrido ao mesmo delegado que o indiciou, em 2020, por corrupção de menores.

"A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito: um governo deve temer seu povo, NUNCA o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo. Não vai me calar”, afirmou o youtuber. E esclareceu: "Minha atribuição do termo 'genocida' ao presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros. Uma crítica política não pode ser silenciada jamais!"

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer