Não há mais leitos de UTI para pacientes com covid em hospitais privados de BH

AE Agência Estado

Pela primeira vez durante a pandemia do novo coronavírus não há mais leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) para pacientes com covid-19 na rede hospitalar particular da capital mineira. Relatório da prefeitura aponta que a ocupação de UTIs para o tratamento da doença no sistema de saúde privado da cidade atingiu nesta quarta-feira (17/3), 102,8%. Os hospitais particulares de Belo Horizonte têm juntos 353 leitos de unidade de terapia intensiva para covid-19.

A ocupação de UTIs para tratamento da doença no sistema público de saúde do município também está próxima do estrangulamento, com 91,1% de um total de 393 leitos em utilização. No cômputo geral, juntando redes pública e privada, Belo Horizonte tem nesta quarta-feira 96,6% de ocupação de leitos de UTI.

Assim como na maior parte do Brasil, a ocupação de unidades de terapia intensiva na capital mineira vem registrando altas diárias consecutivas. Nesta terça-feira (16/3), a ocupação geral era de 94,1%. As elevações vêm ocorrendo mesmo com a abertura, sobretudo pela prefeitura, de mais leitos de UTI na cidade. A reportagem entrou em contato com a Central dos Hospitais, que representa estabelecimentos privados de saúde em Belo Horizonte, e aguarda retorno.