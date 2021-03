Covid-19: internação de jovens cresceu 2.800% no DF desde janeiro

SS Samara Schwingel

(crédito: Breno Esaki/Divulgação/Agência Saúde)

Entre janeiro e março de 2021, o número de jovens com até 24 anos internados em unidades de terapia intensiva (UTI) com covid-19 aumentou 2.800% no Distrito Federal desde janeiro. A informação foi passada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante uma coletiva na tarde desta quarta-feira (17/3).

Segundo ele, em janeiro, apenas uma pessoa nesta faixa etária ocupava uma UTI. Atualmente, há 30 pacientes.

“Aquele que pensa em sair, ir para a balada, para aglomeração, se precisar de leito, seja público ou privado, não vai ter”, disse Gustavo. Na manhã desta quarta-feira, a ocupação de leitos adultos para o tratamento da doença chegou a 98% na rede pública.

Também presente à coletiva, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou que entre março de 2020 e março de 2021, houve aumento de 0,5% de morte por covid-19 de pessoas com até 29 anos no DF. No ano passado, essa faixa etária correspondia a 0,9% do total de óbitos e, atualmente, corresponde a 1,4% do total.

Vacinação

Também durante a coletiva, os gestores confirmaram que a vacinação contra covid-19 para pessoas com 73 e 72 anos terá início a partir das 8h desta quinta-feira (18). Não será necessário realizar um agendamento, apenas comparecer em um dos pontos de vacinação.

Outra novidade é que a aplicação dos imunizantes contra o novo coronavírus passará a ser realizada, também, no fim de semana.