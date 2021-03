Vencedor tem até hoje para receber a Mega da Virada; o que acontece se ele não aparecer?

JG Jéssica Gotlib

A termo de comparação, prêmio poderia bancar auxílio de R$ 150 para mais de um milhão de famílias por um mês - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um apostador de São Paulo esnobou, até o momento, o sonho de milhares de brasileiros e ainda não foi retirar o prêmio de R$ 162.625.108,22 da Mega da Virada 2020. E ele só tem até esta quarta-feira (31/3) para se apresentar. Caso contrário, o dinheiro será revertido para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e fará felizes milhares de estudantes que sonham em cursar o ensino superior.

Segundo divulgado pela Caixa, esse é o maior caso de “esquecimento” já registrado. O sortudo, ou sortuda, poderia buscar o dinheiro em qualquer casa lotérica credenciada ou agência do banco estatal. A termos de comparação, seria possível para pagar o auxílio emergencial de R$ 150 a mais de um milhão de famílias em um mês, ou auxiliar 361 mil famílias por três meses, dada a mesma quantia.

Entretanto, só por deixar a bolada esperando nesses três meses, ele já perdeu cerca de R$ 1,8 milhão por conta da inflação do período. Para se ter uma ideia, se tivesse resgatado aplicado o prêmio na poupança — investimento com menor rendimento do mercado financeiro —, o apostador teria recebido mais de R$ 377 mil extras até agora. Os cálculos foram feitos na Calculadora do Cidadão disponibilizada no site do Banco Central.

Paradeiro

Nem a Caixa tem informações sobre quem poderia ser o sortudo displicente ou o que teria acontecido com a pessoa que, literalmente, ignorou um bilhete premiado. Pelo menos, o outro vencedor, que fez a aposta em Aracaju (SE), retirou a sua parte assim que conferiu os números. Resta esperar até o fim do expediente bancário do dia para saber quem, de fato, vai sorrir por conta desse dinheiro.