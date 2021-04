Laudo complementar aponta que Henry tinha lesões no rosto causadas por unha

CB Correio Braziliense

(crédito: arquivo pessoal )

Novas informações sobre o caso Henry Borel foram divulgadas pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. O menino de 4 anos foi morto em 8 de março e o principal suspeito do crime é o vereador Dr. Jairinho, padrasto da criança. Segundo um laudo complementar, concluído na quarta-feira (21/4), a criança tinha marcas no rosto compatíveis com ferimentos feitos a unha. Os peritos não apontaram como essas lesões podem ter sido feitas. O documento foi obtido pela TV Globo.



O laudo anterior apontava 23 lesões, mas não citava as causas das marcas no nariz e próximas ao olho. A perícia complementar reforça que o menino de 4 anos não foi morto em um acidente doméstico, conforme alegam o padrasto, Dr. Jairinho, e a mãe, Monique Medeiros. O menino foi levado para o hospital, mas chegou já morto. Ainda de acordo com o laudo, não foi possível determinar a dinâmica das ações que causaram a morte.



Os dois suspeitos estão presos e aguardam julgamento. Na segunda-feira (19/4), a mãe de Henry foi diagnosticada com covid-19. Ela foi isolada no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, em Bangu, no Rio de Janeiro.