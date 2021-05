Bebê ferido em ataque a creche tem quadro clínico estável, diz hospital

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/HRO)

O quadro clinico do bebê de 1 e oito meses ferido no ataque a uma creche de Saudades, em Santa Catarina, é estável, informou o boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (5/5). Neste terça-feira (4/5), ele precisou passar por cirurgia e segue internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. A criança teve ferimentos bochecha, lábios, barriga e pulmões.

O homem apontado como autor do crime também está internado. Ele também precisou passar por cirurgia após tentar cortar o próprio pescoço. Ele não corre risco de vida.

As outras cinco vítimas do ataque não resistiram e foram veladas na manhã desta quarta-feira (5/5). São elas: a professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, a agente educacional Mirla Renner, de 20 anos, e os bebês Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

O ataque

O jovem de 18 anos invadiu a escola infantil Aquarela na manhã desta terça-feira (4/5) com duas facas. Na creche estavam cerca de 20 crianças. A primeira pessoa atacada foi a professora Keli Adriane Aniecevski e depois as crianças e a agente educacional. Segundo a polícia, os bebês foram os que receberam a maior quantidade de golpes.