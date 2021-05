Operação contra tráfico de drogas no Rio de Janeiro deixa 25 mortos

TM Thays Martins

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro deixou 25 pessoas mortas na manhã desta quinta-feira (6/5) na comunidade de Jacarezinho, Zona Norte da cidade. De acordo com a Polícia Civil, 24 suspeitos foram mortos, mas não há informações sobre a identidade delas.

A 25ª vítima é o policial civil André Farias, que foi atingido por um tiro na cabeça. O agente de 45 anos chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Outros dois policiais foram atingidos durante o confronto.

No meio do fogo cruzado, também foram atingidos dois passageiros da linha 2 do metrô. Os passageiros feridos no trem foram identificados como Rafael M. Silva, de 33 anos e Humberto Gomes V. Duarte, de 20. Rafael foi levado para o Hospital Salgado Filho e deixou a unidade à revelia, segundo a Secretaria municipal de Saúde. Ele seguiu para o Hospital da Marinha, Já Humberto foi levado para o Hospital municipal Souza Aguiar, no Centro. Seu estado de saúde é estável. Um morador também se feriu dentro de casa. Ele levou um tiro no pé e passa bem.

Esta foi a operação com o maior número de mortos dentro de uma comunidade, segundo a plataforma Fogo Cruzado. A Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu operações nas favelas durante a pandemia desde junho do ano passado, mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu uma autorização com o Ministério Público. A operação investiga o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas. A investigação apontou 21 suspeitos.

Sem poder sair de casa, os moradores gravaram o desespero diante do tiroteio.

Flagrante de desespero de familiares de baleado no Jacarezinho. Atualmente não se sabe são parentes de envolvidos ou inocentes. pic.twitter.com/CTSjKt2sZk — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) May 6, 2021

Vulto aparece em momento que rola troca de tiros entre a Polícia e traficantes no Jacarezinho, reparem! ???? pic.twitter.com/ZAMYpArw5j — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) May 6, 2021

Repercussão

Nas redes sociais, diversas personalidades reagiram ao alto número de mortos na operação. A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol/SP) chamou a operação de "ação genocida" .

O que aconteceu hoje em Jacarezinho foi uma ação genocida. 23 pessoas morreram por causa dessa operação que nem deveria ter acontecido: o STF proibiu este tipo de ação nas favelas durante a pandemia. Pessoas que estavam indo trabalhar foram baleados dentro do trem. Chega! — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 6, 2021

A deputada federal Talíria Petrone (Psol/ RJ) disse que recebeu a denúncia de que uma das vítimas foi exposta para os moradores.

Recebemos a denúncia de que, depois da operação no Jacarezinho nesta manhã, um corpo de uma pessoa negra foi colocado numa cadeira com um dos dedos na boca para a população ver. Isso é BARBÁRIE! Não há palavras para descrever essa situação. RESPEITEM A FAVELA E A DECISÃO DO STF! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) May 6, 2021

O Instituo Marielle Franco também chamou o episódio de chacina. "Não tem outro nome", publicou.

CHACINA. Não tem outro nome. Hoje, a favela do Jacarezinho amanheceu em meio a uma operação que já resultou em 23 mortes, e os números não param de aumentar. Estado age de forma ilegal, realizando operações mesmo com a ADPF que impede este tipo de ação na pandemia.

+ — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) May 6, 2021

25 pessoas mortas na operação policial no Jacarezinho: todas pobres e a maioria negros. Um policial está entre os mortos.



Um fracasso civilizatório retumbante!



Precisamos dar fim a política de segurança que a pretexto de combater o tráfico de drogas serve pra exterminar pobres. — David Miranda (@davidmirandario) May 6, 2021

CHACINA, BARBÁRIE!



Operação no Jacarezinho deixa 23 mortos, provoca intenso tiroteio e tem fuga de bandidos | Rio de Janeiro | G1 https://t.co/0wG4SnihzJ — Santiago, Raull. #AteVencermosAFome (@raullsantiago) May 6, 2021

Chacina no Jacarezinho, 23 mortos, dentre eles 1 polícial. E segue o silêncio do @MP_RJ. Essa operação foi autorizada ou vai ser igual a do Alemão que depois não autorizou. ???? — Nega Rê ???? (@RenataTrajano1) May 6, 2021