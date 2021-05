Doria é vacinado por Mônica Calazans, 1ª vacinada contra covid no país

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

O governador do estado de São Paulo, João Doria, tomou a primeira dose da CoronaVac, vacina contra a covid-19 produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, nesta sexta-feira (7/5). O imunizante foi aplicado pela enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa vacinada contra covid-19 no Brasil. Mônica também recebeu a CoronaVac, em 17 de janeiro.



Doria possui 63 anos e, por isso, pôde ser vacinado, já que entra no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a doença. A primeira-dama de São Paulo, Bia Doria, também se vacinou ao lado do marido.

O gestor celebrou a conquista em um vídeo postado nas redes sociais. "Tomei a vacina. E sabe quem me aplicou a vacina da vida, do Butantan, a CoronaVac? Mônica Calazans. Eu pedi e ela veio", disse ao lado da enfermeira.

O governador ainda aproveita para ironizar o apelido de "calça apertada" dado a ele pelo presidente da República Jair Bolsonaro e por apoiadores bolsonaristas. "Estou muito feliz e, olha, tomei a vacina no braço com a calça apertada", disse rindo.