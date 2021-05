Anvisa recomenda suspensão da vacina da AstraZeneca em grávidas

CB Correio Braziliense

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Anvisa recomendou na noite desta segunda-feira (10/5) a suspensão "imediata" do uso da vacina anti-covid fabricada pela AstraZeneca/Fiocruz em grávidas. A orientação é que o Programa Nacional de Imunização siga a bula do imunizante e é resultado "do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas covid em uso no país."

Atualmente, a bula da AstraZeneca não recomenda o uso em grávidas sem orientação médica. A Coronavac e a Pfizer, ao contrário, não trazem essa contraindicação na bula.

A nota continua dizendo que "o uso de vacinas em situações não previstas na bula só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios para a paciente".