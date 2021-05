Susto! Amigos são resgatados após serem "esquecidos" em roda gigante

CB Correio Braziliense

Dois amigos foram "esquecidos" em uma roda gigante em Balneário Camboriú, Santa Catarina, na segunda-feira (9/5). Eles tiveram que ser resgatados.

Os dois turistas de Curitiba (PR) foram à Big Wheel, roda gigante que tem 65 metros de altura, na última volta da atração do dia. Eles estavam no alto quando viram os funcionários desligando as luzes e indo embora.

Os amigos tentaram contato por meio de um interfone que tem dentro da cabine, mas não conseguiram. Foi então que telefonaram para parentes que acionaram a polícia.

Em nota, a Big Wheel informou que o casal não foi desembarcado na última volta e que, por isso, a segunda volta foi iniciada, o que coincidiu com a parada do brinquedo para a manutenção. A nota também diz que os turistas não sofreram nenhum risco e que, assim que o funcionário percebeu o erro, eles foram retirados da atração, o que teria demorado 20 minutos.

"O casal, ao terminar o passeio, acabou não sendo desembarcado. Assim, a segunda volta começou e coincidiu com o tempo de parada para manutenção. O operador, ao perceber o fato, iniciou os procedimentos de reinício, e desembarcou os passageiros após cerca de 20 minutos. Em nenhum momento houve qualquer situação de risco", diz a nota.