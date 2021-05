Gil do Vigor: cidade pernambucana inicia projeto "Cata Basculho"

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Divulgação / Prefeitura de Paulista)

O município de Paulista, na Região Metropolitana de Recife, anunciou um novo serviço de coleta de resíduos sólidos. De acordo com a prefeitura, o projeto “Cata Basculho”, funcionará com um caminhão que vai circular pela cidade para recolher resíduos de grande porte, como eletrodomésticos, eletrônicos, geladeiras, móveis, sofás, fogões e outros, descartados de forma irregular nas ruas, avenidas e canais da cidade.

O nome da ação se dá em referência ao jaboatonense Gilberto Nogueira, mais conhecido como “Gil do Vigor”, por sua participação no Big Brother Brasil 21, que falou durante sua estadia no programa sobre a cidade de Paulista, município onde reside atualmente. O termo “basculho”, que quer dizer “resto de algo, algo que é jogado fora”, viralizou após um desentendimento dele com uma participante do reality. No último sábado (8/5), Gilberto recebeu o título de cidadão paulistense.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do município, o projeto visa evitar que esses itens sejam jogados nos canais, rios e córregos da cidade, facilitando o transbordamento de canais e colaborando para o aumento da poluição.

Ecopontos

Para ampliar a destinação correta dos resíduos sólidos, outra medida entrará em vigor neste mês de maio. A Prefeitura de Paulista vai construir seis Ecopontos no município. O primeiro será no Centro Administrativo, em Maranguape I, e sua construção está prevista para iniciar ainda neste mês. Nesses ambientes, a população poderá descartar de forma sustentável materiais recicláveis, pilhas, podações e pequenos entulhos de reformas civis.