Após roubar carro de casal com crianças, assaltante é baleado

Um homem de 24 anos foi preso após um assalto na noite dessa quarta-feira (12/5) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), ele e um comparsa - que conseguiu fugir - renderam uma família de cinco pessoas e o homem detido levou o carro. Na fuga, ele acabou baleado pela polícia.

O assalto ocorreu por volta das 20h15 na Rua Caçapava, no Bairro Novo Riacho. O dono do carro, de 35 anos, disse que voltava de um supermercado na companhia da esposa, de 32, e dos três filhos, que são crianças, quando passaram ser seguidos por dois homens em uma moto.

Em determinado momento, a motocicleta alcançou o carro deles, o homem que estava na garupa sacou uma arma e anunciou o assalto. A vítima foi obrigada a parar e descer do carro.

Ainda de capacete, o assaltante assumiu a direção do veículo e ameaçou o casal para retirar as crianças depressa do banco de trás. Ele tomou o celular do homem e ainda o ameaçou novamente, apontando a arma ao perguntar se o veículo tinha antifurto, já que o carro teve falhas ao dar a partida. A vítima negou e, após alguns instantes, o criminoso fugiu no carro e o outro, na motocicleta.

Uma testemunha ligou para o 190 e ajudou a vítima a comunicar a ocorrência à PM. A polícia da região começou uma operação para tentar localizar o carro, que foi visto na BR-381. O assaltante não aceitou a ordem de parada e houve perseguição.

Em alta velocidade, o carro passou por várias vias, cortou o Bairro Jardim Teresópolis, até sair novamente próximo à alça do Bairro PTB. Lá, havia um cerco montado e, de acordo com a PM, o assaltante jogou o carro contra os policiais que estavam a pé.

O homem saltou com o veículo ainda em movimento e saiu correndo. Os policiais o mandaram parar novamente. Mas, segundo o boletim de ocorrência, ele se virou e apontou a arma para os militares, que atiraram. Ele largou o objeto e continuou correndo, até cair.

Os policiais se aproximaram e viram que ele havia sido atingido. A arma, na verdade, era um simulacro, que foi recolhido. Os policiais solicitaram o socorro, mas ele acabou sendo levado em uma viatura para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, onde ficou internado sob escolta.

Dentro do carro roubado foi encontrado um capacete de motociclista e o celular do proprietário. O carro foi periciado e levado para um pátio. A Corregedoria da Polícia Militar acompanhou a ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.