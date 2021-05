Feto é encontrado em estação de tratamento de esgoto em BH

Ed Estado de Minas

(crédito: Divulgação/Governo de Minas)

Um feto foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (12/05), dentro de um sistema de captação de rede de esgoto, no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte. Funcionários da Copasa viram o feto preso em uma grade que evita a passagem de resíduos e acionaram a Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, o feto tinha, aproximadamente, 17 centímetros e era do sexo masculino. Ele foi encontrado quando um funcionário iria fazer a limpeza do equipamento que separa resíduos sólidos.

Como o feto chegou até a estação de tratamento pela água, ainda não há pistas do suspeito do crime. A Delegacia de Homicídios foi acionada no local, assim como a perícia da Polícia Civil.