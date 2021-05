Bolão feito em Taguatinga ganha R$ 26,8 mil na Quina desta quinta

RF Roberto Fonseca

(crédito: Mufid Majnun/Unsplash)

Onze apostadores de Taguatinga tiveram uma agradável surpresa nesta sexta-feira (14/5). Um bolão, com 11 cotas, acertou quatro dos cinco números sorteados no concurso 5563 da Quina desta quinta-feira (13/5). Com isso, fechou três quadras, 12 ternos e seis duques e vai receber R$ 26.837,71. Com isso, cada cota vai receber R$ 2.439,79.

Os números sorteados foram: 21-27-42-57-71. Ninguém acertou as cinco dezenas. Outros 44 bilhetes fizeram a quadra, com prêmio de R$ 8.277,46. O terno teve 3.388 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 165,32. Já o duque vai render R$ 3,63 para 84.859 pessoas.

O bolão do Distrito Federal acertador da quadra, dos 12 ternos e dois seis duques foi feito na Alvorada Lotérica, na QNE 17, em Taguatinga Norte. Os sortudos racharam um jogo de sete dezenas, no valor de R$ 42. Como acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas, eles vão receber R$ 24.832,28 pelas três quadras, R$ 1.983,83 pelos 12 ternos e R$ 21,60 pelos seis duques.

O próximo concurso da Quina é o 5564. Será sorteado nesta sexta-feira (14/5), às 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 686.157,38 e deve chegar a R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas nas lotéricas até as 19h ou no site de loterias da Caixa.