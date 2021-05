Dançarina é morta a tiros na frente de casa no interior da Bahia

CB Correio Braziliense

(crédito: Maxim Hopman/Unsplash)

Na última quinta-feira (13/5), uma dançarina foi morta a tiros em frente à em Feira de Santana, no interior da Bahia. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem de capacete atira na mulher pelas costas e foge de moto. Cerca de 10 disparos teriam sido efetuados contra ela.

Juciene Sampaio Bastos tinha 24 anos e morava na rua Travessa Artur Assis, no bairro Baraúnas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O suspeito ainda não foi identificado.

O corpo da dançarina, conhecida como Juju Tempestade, foi levado ao Departamento de Perícia Técnica (DPT) da cidade. A Polícia Civil da Bahia informou que foram realizados os procedimentos habituais e a perícia no local.

Os investigadores já recolheram as imagens das câmeras e analisam as provas. Informações preliminares indicam que uma discussão recente nas redes sociais pode ter relação com a motivação do crime.