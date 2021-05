Defensores lançam campanha por equidade racial e prédios públicos terão projeção

CB Correio Braziliense

Ação vai projetar frases em prédios públicos para incentivar o debate sobre racismo no Brasil - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Defensores públicos de todo o país, representados pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), iniciaram, nesta quarta-feira (19/5), uma campanha por equidade racial no acesso a serviços públicos e direitos no Brasil. A ação aproveita o Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado hoje, para dar visibilidade a esta que é uma das causas nas quais a DP atua.

Para marcar o ato, serão feitas projeções com o slogan da campanha em prédios de diferentes cidades do país. “Racismo se combate em todo lugar: Defensoras e Defensores Públicos pela equidade racial” é o lema escolhido. Em Brasília, o local escolhido foi a Rodoviária do Plano Piloto, por onde passam mais de 700 mil pessoas por dia.

A campanha será feita em parceria com associações da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Pará. As projeções serão simultâneas em todas as capitais.

Direito à justiça e conscientização

De acordo com a Anadep, é importante que as pessoas conheçam o trabalho do órgão para que possam apoiar e usufruir desse direito. “A Defensoria Pública garante acesso à justiça para pessoas que não podem pagar por um advogado ou advogada particular e tem como objetivos a promoção da dignidade humana e a redução das desigualdades humanas,” diz a nota divulgada pelo órgão no lançamento da campanha.

É por isso que o combate ao racismo virou tema neste ano. A ideia é que o debate seja fomentado em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo existem núcleos da Defensoria Pública específicos para este tema. Nas outras unidades da federação, casos sobre disputas étnico-raciais são tratados pelo Núcleo de direitos humanos.