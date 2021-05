Goiás: menina de 3 anos é torturada e perde 30cm do intestino; mãe é suspeita

CB Correio Braziliense

Uma criança de três anos passou por cirurgia em Goiânia para a retirada de 30 cm do intestino e segue internada após sofrer maus tratos. Segundo inquérito da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), concluído nesta sexta-feira (21/5), as lesões ocorreram por volta de 1º de maio, mas a menina só foi levada ao médico no dia 7. Foi quando a equipe do Hospital Materno Infantil denunciou a situação ao conselho tutelar.

O padrasto da menina também foi ouvido, além de testemunhas próximas à família, mas os policiais concluíram que a provável autora é mesmo a mãe. “O laudo médico apontou que o crime foi praticado com requintes de crueldade, indícios de tortura. A criança teve múltiplas lesões no rosto, corpo, membros, face. E precisou ser submetida a uma cirurgia para retirada de parte do intestino devido à pancada contundente na barriga”, afirma a delegada titular da DPCA, Marcella Orçai, responsável pelo inquérito.

Ainda não se sabe a causa do crime, mas a mulher, que tem 25 anos e está grávida, deve ser indiciada por tortura qualificada por lesão grave e pegar uma pena de 4 a 10 anos de reclusão.