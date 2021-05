Mega-Sena acumula e vai a R$ 100 milhões no próximo sábado (29/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira (26/5) no concurso 2375: 02-06-44-46-53-58. Com isso, R$ 79.590.065,50 ficaram acumulados para o próximo sábado (29/5). A expectativa da Caixa é de que o prêmio chegue a R$ 100 milhões.

Cinco apostadores do Distrito Federal passaram perto de levar a bolada. Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e fecharam a quina. Cada um vai receber R$ 42.488,96. Os cinco apostadores fizeram um jogo simples de seis dezenas, no valor de R$ 4,50. Veja onde foram feitas as apostas:

Cor da Sorte Loterias (Extra da Asa Norte)

(Extra da Asa Norte) Site de apostas da Caixa (Internet)

(Internet) Lotérica Bilhete Premiado (QR 302 de Santa Maria)

(QR 302 de Santa Maria) Lotérica Estação do Futuro (QNA 29 em Taguatinga)

(QNA 29 em Taguatinga) Lotérica Estrela (CSE 3 de Taguatinga)

Outras 139 apostas pelo Brasil também acertaram a quina. A quadra teve 8.909 bilhetes ganhadores, com prêmio de R$ 981,09.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2376, com sorteio previsto para as 20h deste sábado (29/5). As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou no site da Caixa.