Brasiliense aposta pela internet e ganha R$ 10,8 mil na Quina

RF Roberto Fonseca

(crédito: John Schnobrich/Unsplash)

Um brasiliense acessou o site de loterias da Caixa, fez um aposta simples de R$ 2 e se deu bem. Ele acertou quatro dos cinco números sorteados na noite desta quinta-feira (27/5) no concurso 5575 da Quina. Com isso, fechou a quadra e vai receber R$ 10.812,48.

Apesar do jogo ter sido no valor de R$ 2, para se apostar pelo site de loterias da Caixa é necessário que a soma de todos os bilhetes seja no mínimo de R$ 30 — podem ser distribuídos entre as diversas modalidades, como Mega-Sena, Lotomania, Lotofácil, entre outras.

Os números sorteados no concurso 5575 foram: 17-35-41-71-76. Ninguém acertou as cinco dezenas. Outros 47 bilhetes em todo o Brasil fizeram a quadra. O terno teve 4.800 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 162,59. Já o duque vai render R$ 3,78 para 113.478 pessoas.

O próximo concurso da Quina é o 5576. Será sorteado nesta sexta-feira (28/5), às 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 4.254.052,61 e deve chegar a R$ 5,3 milhões. As apostas podem ser feitas nas lotéricas até as 19h ou no site de loterias da Caixa.