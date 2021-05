Governo emite alerta de emergência hídrica em 5 estados brasileiros

(crédito: Gustavo Moreno/CB/D.A. Press)

Foi emitido pelo governo federal nesta sexta-feira (28/5) um alerta de emergência hídrica para os meses de junho a setembro que engloba cinco estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A emergência hídrica é associada à escassez de precipitação na região hidrográfica e há previsão de que o cenário persista até setembro.

As unidades atingidas estão na bacia do Rio Paraná, polo de produção agropecuária e de grandes hidrelétricas. Na região, a situação é classificada como "severa" e a previsão é de pouco volume de chuvas para o período.

O alerta divulgado é o primeiro dessa natureza em 111 anos de serviços meteorológicos do país. O documento foi divulgado de forma conjunta pelo Sistema Nacional de Meteorologia (SNM), por órgãos federais ligados à meteorologia, pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

O governo reconheceu a importância de flexibilizar restrições hidráulicas em usinas localizadas nas bacias dos rios Grande e Paraná. Serão adotadas medidas para "segurar" água nos reservatórios das hidrelétricas, evitando que seja liberado um volume usado, por exemplo, para assegurar a navegação em rios e garantir água potável para a população de alguns municípios onde a força dos rios que desaguam no mar evita o retorno da água salgada.

Reunião extraordinária

A decisão foi anunciada na noite de quinta-feira (27/5), após reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), presidido pelo Ministério de Minas e Energia. No encontro, o colegiado foi informado da situação hidrológica crítica vivenciada na bacia do rio Paraná, onde estão localizadas usinas hidrelétricas com os principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN).

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro