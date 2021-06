Patrícia Abravanel é criticada após pedir compreensão a atitudes homofóbicas

Td Talita de Souza

A apresentadora Patrícia Abravanel está entre os assuntos mais comentados do Twitter na noite desta terça-feira (1º/6) após um trecho do programa que comanda, o Vem Cá no canal SBT, viralizar na rede social. Nele, Patrícia defende o ator Caio Castro e a apresentadora Rafa Kalimann das críticas que os dois receberam ao publicarem um vídeo de um pastor que afirma não ser a favor do relacionamento homoafetivo, mas que o respeita.



“Eu acredito que nós mais velhos e educados com pais conservadores estamos aprendendo, mas acho que é um direito as pessoas respeitarem. [...] Tudo é muito polemizado. Eu não acho que o Caio Castro e a Rafa Kalimann são homofóbicos, só foram educados de outra forma”, afirmou no programa. Para ela, o posicionamento do ator e da apresentadora são apenas “opiniões diferentes”.

Além da defesa, Patrícia ironiza a sigla da comunidade, a LGBTQIA+, a qual se refere como “LGBBTYH” e “LGBTC”. “Eu acredito que o LGBBTYH, não sei, querem ter respeito, eles tem que ter respeito a quem tá aprendendo, tem que ter respeito e compreensão e não massacre”, afirma. A fala causou revolta na rede social. Veja abaixo o trecho:

Segundo a Patricia Abravanel, devemos ser tolerantes com a homofobia, afinal conservadores estão aprendendo e até se abrindo! UAU, obrigado alguns conservadores por permitirem q eu viva! VTNC pic.twitter.com/NsIGzBMbEu — Pedro HMC (@hmcpedro) June 1, 2021



Para os usuários, a apresentadora enfraquece a luta contra a homofobia a ser tolerante com atitudes preconceituosas, visto que o Brasil é um dos países que mais matam LGBTQIA+ do mundo.

"A gente pode ter opiniões diferentes e tudo bem", diz Patricia Abravanel sobre ter opiniões homofóbicas. Bem, minha humanidade como LGBT, no país que mais mata LGBTs, não é questão de opinião, é de sobrevivência. E se for opinião, a minha é de que sua fala é homofóbica. https://t.co/px0U9eX9TE — Thiago Amparo (@thiamparo) June 1, 2021









Para a Patrícia Abravanel, quem tem de ser acolhido e receber solidariedade, são homofóbicos. Nós, os LGBT+, temos de ter "paciência", porque as pessoas estão "aprendendo" e não podem ser criticadas por isso. A gente tem de aceitar calado a homofobia até que todo mundo aprenda. pic.twitter.com/p8OG7uf43W — William De Lucca (@delucca) June 1, 2021









Mês da visibilidade LGBT já começou com Patrícia Abravanel pedindo respeito...Respeito para os homofóbicos. Bom dia,mores pic.twitter.com/skP27OH5yK — Laura Sabino (@mylaura_m) June 1, 2021





Ô Patricia Abravanel: homofobia não é opinião, é crime. #pride — Flávia Samara Yasmin Gasi (@flaviagasi) June 1, 2021





A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) também se pronunciou sobre o assunto e afirmou que a fala foi um “show de LGBTQIAgobia em rede nacional”. Ela também pediu que programas com esse direcionamento não tivessem mais audiência.

Patrícia Abravanel e o show de LGBTQIAfobia em rede nacional é um desserviço. Além de minimizar violências contra a comunidade, ela finge não saber como se referir a sigla, como se a diversidade sexual e de gênero fosse algo complexo. Não é! Chega de dar audiência pra essa gente! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) June 1, 2021