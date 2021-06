Vídeo: após ser xingado em voo, Bolsonaro diz para oposição "viajar de jegue"

CB Correio Braziliense

(crédito: Alan Santos/PR)

Passageiros de um voo comercial gravaram vídeos hostilizando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no momento em que ele entrou na aeronave, que aguardava a decolagem no Aeroporto de Vitória. Apesar de alguns apoiadores terem tirado foto com o mandatário e o chamado de "mito", vídeo que viralizou nas redes sociais sociais mostram opositores descontentes aos gritos de "genocida" e "Fora, Bolsonaro".

O presidente reagiu à críticas e, numa fala preconceituosa, rebateu, numa indireta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "Quem fala 'Fora Bolsonaro' tem que estar viajando de jegue, não de avião, é ou não é? Para ser solidário ao candidato deles”.

Para subir no avião, Bolsonaro precisou usar máscara, seguindo protocolo exigido nos aeroportos do país. Ele também desembarcou na cidade com o equipamento de segurança, mas retirou assim que viu apoiadores no aeroporto. Em seguida, tirou selfies e gerou aglomeração.

Uma mulher que se manifestava contra o governo segurando placa escrita "500 mil mortos" no aeroporto foi hostilizada e teve o cartaz rasgado por apoiadores do presidente.

Na viagem, o presidente também voltou a defender o uso da cloroquina contra a covid-19, medicamento comprovadamente sem eficácia para tratar a doença.