Bolsonaro entra em avião, cumprimenta apoiadores e rebate fala de opositores

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Foco do Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro entrou em um avião comercial que aguardava decolagem no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo e cumprimentou os tripulantes e passageiros. Para fazer a abordagem, o mandatário precisou colocar a máscara. Ao verem o chefe do Executivo, apoiadores do governo tiraram fotos e o ovacionaram ao som de "mito". No entanto, ao ouvir gritos de "Fora Bolsonaro" de opositores, ele rebateu: "Quem fala 'Fora Bolsonaro' tem que estar viajando de jegue, não de avião, é ou não é? Para ser solidário ao candidato deles”, disse em indireta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As imagens do momento foram divulgadas por um canal do YouTube, simpático ao presidente e postadas ainda por passageiros nas redes.

Bolsonaro esculachado por boa parte do público em um avião hoje. Essa jovem narrando o vídeo representa o estado de espírito do país atualmente pic.twitter.com/n9ROSlTYTt — Observatório Internacional (@observint) June 11, 2021

Ainda ao desembarcar na cidade, Bolsonaro chegou de máscara, mas retirou o equipamento assim que avistou apoiadores no aeroporto. Sem a proteção, o chefe do Executivo cumprimentou bolsonaristas com apertos de mãos, abraços e tirou selfies, gerando aglomeração.



No aeroporto, uma mulher que fazia manifestação de oposição ao governo e que segurava uma placa com dizeres de "500 mil mortos" foi hostilizada e teve a placa rasgada por apoiadores do presidente.

%MCEPASTEBIN%