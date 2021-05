Por causa de R$ 2,50, mineiro deixa de ganhar mais R$ 84 mil na Lotomania

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/GoogleStreetView)

A sorte sorriu para dois apostadores de Minas Gerais na noite desta sexta-feira (28/5). Eles acertaram os 20 números sorteados no concurso 2182 da Lotomania. Cada um levou R$ 2,7 milhões. Mas um deles, que fez o jogo em Visconde do Rio Branco (MG), deixou de faturar mais R$ 84.215,24 por não ter feito a aposta-espelho. Melhor para o dono do bilhete feito em Ribeirão das Neves (MG). Ele errou todos os números na aposta espelho e ganhou mais R$ 168.430,49.

Isso ocorre porque a Lotomania tem apenas uma forma de jogar. O preço da aposta é único e custa R$ 2,50. Dos 100 números, o apostador tem que marcar 50 no volante (você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você) e ganha prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Há a possibilidade de o sistema selecionar os outros 50 números não registrados no jogo original, por meio da aposta-espelho que também custa R$ 2,50.

Assim, como o apostador de Visconde de Rio Branco acertou todos os números no bilhete, ele teria errado os 20 sorteados no concurso 2182 entre os 50 da aposta-espelho se tivesse jogado R$ 5 em vez de 2,50. Dessa forma, deixou de dividir o prêmio de R$ 168.430,49 com o bilhete feito em Ribeirão das Neves.

A aposta de Visconde de Rio Branco, cidade distante 266km de Belo Horizonte, foi feita na lotérica Trevo da Sorte Loterias, no Centro da cidade. Já o bilhete de Ribeirão das Neves na Real Loterias, em frente à prefeitura, no bairro São Geraldo.

Os números sorteados no concurso 2182 foram 15-17-18-36-38-42-45-48-52-56-60-66-67-71-75-76-85-89-92-00. Cinco apostas fizeram 19 pontos e vão receber R$ 67.372,19. Com 18, foram 98 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 2.148,35. A quantidade de ganhadores da Lotomania das demais faixas de premiação e o rateio podem ser conferidos aqui.

O próximo sorteio (concurso 2183) da Lotomania será realizado na terça-feira (1º/6). A expectativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio chegue a R$ 500 mil. As apostas podem ser feitas até as 19h desta terça-feira nas casas lotéricas ou no site de apostas da Caixa.