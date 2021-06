"Esse homem não tem coração, não tem lágrimas," diz padre em missa sobre Bolsonaro

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Youtube )

Durante uma missa, em 24 de maio, celebrada no Santuário de Fátima, em Erechim (Rio Grande do Sul), o padre Valter Girelli resolveu protestar contra a aglomeração provocada pelo presidente Jair Bolsonaro na motociata de maio, no Rio de Janeiro.

Em celebração gravada, o religioso afirmou: "Infelizmente, tenho que dizer, o nosso mandatário maior dá um mal testemunho. Esse homem não tem coração. Esse homem não tem lágrimas. São quase 500 mil mortos e ele faz essas besteiras de andar em praças públicas e nas ruas, dando este contra-testemunho. Desculpe que eu fique bravo, mas temos que dizer, alguém tem que profetizar. Que vergonha para o Brasil. E depois vem dizer: Pátria, Deus e família acima de tudo? Se isso estivesse acima de tudo, ele teria vergonha na cara e usaria máscara. Rezemos também pela conversão dele."

Na ocasião, à frente de um batalhão formado por milhares de motociclistas, o presidente Jair Bolsonaro saiu para um passeio de mais de 30 quilômetros pelas ruas do Rio. A manifestação foi convocada por apoiadores do presidente. O grupo começou a se concentrar por volta de 8h, e o presidente chegou em helicóptero minutos após às 9h30. Ele posou para fotos junto com alguns motociclistas no Parque Olímpico, local de início do ato.

Apesar dos números altos de contágio e mortes por covid-19, o uso de máscaras entre os milhares de presentes era pouco comum. A maioria deixou de lado a proteção. Ao todo, mil policiais militares de quatro batalhões do Rio atuaram no esquema de segurança.

Outro passeio de motociclístico foi liderado pelo presidente Bolsonaro (sem partido) neste sábado (12/6). O chefe do executivo reuniu apoiadores, mas desta vez em São Paulo. Após a ação, Bolsonaro celebrou nas redes sociais.

O governo de São Paulo divulgou nota informando que equipes da Saúde e Segurança Pública autuaram o presidente Jair Bolsonaro por ser flagrado sem máscara durante a manifestação que realiza nesse sábado na capital. O valor da autuação é de R$ 552,71.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também foram autuados.