Campos Neto repercute na web após foto recebendo vacina: "Que peitoral"

Após receber a primeira dose da vacina contra covid-19, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, bombou nas redes sociais chamando a atenção com a foto compartilhada no momento da imunização. A dose foi aplicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, no Guará (DF), nesta segunda-feira (14/6).

Os internautas fizeram comentários elogiando a beleza e comemorando a imunização de Campos Neto. O presidente conquistou a web se tornando o 'muso da vacinação'. "Esse Roberto Campos Neto é um gato" e "Que peitoral do sr. Roberto Campos neto" foram alguns dos comentários recebidos.

Sabe o Roberto Campos Neto? Pois é. https://t.co/tP0nCLsoUi — Neila Barbosa (@neilabarbosa) June 15, 2021

Esse biscoito para Roberto Campos Neto eu dou com gosto ???????????????????????????????????????????? https://t.co/2tImCoEGk7 — Chanandler Bong (@TheQueenieEye) June 14, 2021

Esse Roberto Campos Neto, um ???? — Ale (@alepolaca_) June 15, 2021

Roberto Campos Neto vacinado. Benzadeus. — Value Investing Trader ???? (@JuMagalhaesBH) June 14, 2021

Que peitoral do sr. Roberto Campos neto, gezuis kkkkk — Rubens Barbosa (@rubenssabobar) June 15, 2021

O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França também recebeu a vacina. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, participou da ação. Em Brasília, a campanha de imunização está atendendo o público geral, sem comorbidades, a partir dos 50 anos, com agendamento. O ministro Carlos França tem 57 anos e o presidente do BC, 51.