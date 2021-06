Covid-19: Fernando de Noronha vacinou 90% dos adultos com primeira dose

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Georgia Kyrillos/Divulgação)

Durante quatro dias de imunização em massa em Fernando de Noronha foram aplicadas 1.613 doses da vacina contra a covid-19 em moradores de 18 a 49 anos. Com isso, a ilha atingiu um total de 90% da população adulta imunizada com a primeira dose. O mutirão da equipe de saúde começou na sexta-feira (11/6), com a chegada de mais mil doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz. O trabalho foi iniciado na Unidade de Saúde da Família, com a imunização da faixa dos 49 a 39 anos, e seguiu no posto montado na quadra da escola Arquipélago, para as demais faixas etárias, no sábado, na segunda e nesta terça-feira (15/6).

"Foi extremamente positivo o balanço desses dias quatro dias de vacinação em massa. Com a ajuda da população, que atendeu o chamado, conseguimos antecipar as faixas etárias e, com isso, terminaremos de vacinar toda a população adulta antes do previsto inicialmente, que era o dia 24 de junho", comemora o administrador da ilha, Guilherme Rocha.

Restam agora os remanescentes, que não puderam comparecer à quadra da escola nesses dias de mutirão da vacinação. Há ainda os moradores que estão no continente. "As doses para todos aqueles que estão em nosso cadastro do SUS estão asseguradas. Essas pessoas podem comparecer na Unidade de Saúde da família assim que chegarem à ilha, que também receberão a primeira dose da vacina", explica o superintendente de saúde, Fernando Magalhães.

A segunda dose da vacina para todos os moradores que foram vacinados durante esse período será aplicada em setembro. Um novo esquema de vacinação em massa será montado para atender a todos, evitando aglomeração na unidade de saúde.