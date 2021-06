Ex-goleiro Aranha recebe alta depois de ser internado na UTI com covid-19

JM Jonatas Martins*

(crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Após ficar internado em unidade de terapia intensiva (UTI) por conta da covid-19, o ex-goleiro Aranha recebeu alta e voltou para casa na última segunda-feira (14/6). Ele agradeceu o carinho dos fãs e comemorou a recuperação em uma postagem nas redes sociais. Na semana passada, o ex-atleta foi internado na cidade de Pouso Alegre (MG), com os pulmões parcialmente comprometidos pela doença.

"Agradeço a todos que oraram e torceram por mim. Acabei de chegar em casa. Conto com a compreensão e respeito de todos para o meu momento de isolamento e recuperação. Agradeço mais uma vez a toda a equipe médica do Hospital Samuel Libânio que cuidou de mim, e que Deus abençoe a todos", escreveu Aranha na publicação.

Carreira

O ex-goleiro iniciou sua carreira no time paulista Ponte Preta e defendeu importantes clubes brasileiros como Palmeiras e Atlético Mineiro. O atleta foi campeão da Copa Libertadores, conquistada em 2011 com o Santos, e da Copa do Brasil com o Palmeiras. Em 2018, Aranha se aposentou no Avaí e seguiu atuando no futebol como comentarista esportivo.

Quando ainda atuava pelo Santos, Aranha foi vítima de racismo durante uma partida contra o Grêmio em 2014. O jogo aconteceu em Porto Alegre (RS). As falas e atos preconceituosos vindas das arquibancadas foram flagrados pelas câmeras. O caso teve grande repercussão e o atleta recebeu apoio de muitos jogadores e torcedores.



* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer