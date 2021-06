Maranhão vai sortear prêmios de até R$ 10 mil para quem tomar 2ª dose da vacina

CB Correio Braziliense

(crédito: Tv Brasilia/ reprodução )

O governo do Maranhão irá sortear prêmios entre as pessoas que tomarem a segunda dose da vacina contra a covid-19. Ação é uma forma de incentivar a população a completar a imunização. O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino (PcdoB) na terça-feira (15/6). Segundo ele, a medida entrará em vigor a partir da próxima semana.



A premiação será nos valores de R$ 1 mil até R$ 10 mil e será concedida em forma de cartões para compras em supermercados.

A partir da próxima semana, vamos sortear prêmios para incentivar que as pessoas lembrem de tomar a 2ª DOSE da vacina e que haja o devido registro pelos municípios no sistema do Ministério da Saúde — Flávio Dino (@FlavioDino) June 15, 2021

O governo já tinha criado uma outro incentivo à vacinação ao distribuir mingau de milho para quem tomasse a dose do imunizante nos chamados "arraias da imunização".

São Luís, que recebeu 210 mil doses extras devido a circulação da cepa indiana, já vacina pessoas com 26 anos sem comorbidades, o que tem provocado o "turismo de vacina". A variante Delta, considerada mais contagiosa, foi registrada na capital maranhense em seis pessoas em maio.

O estado já aplicou mais de 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19, sendo mais de 550 mil na dose de reforço. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose no prazo correto.

Dino é mais um dos gestores na disputa para ver quem vacina mais pessoas contra a covid-19 em menos tempo.

Na disputa, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), adiantou o calendário da imunização em um mês e prometeu imunizar toda a população adulta do estado até setembro.

Pelas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), brincou que Doria seria o "pai da vacina" e ele seria o pai adotivo.