Paes chama Doria de "pai da vacina"; políticos interagem no Twitter

Calendário de imunização avança de maneira desigual em todo o país - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), começou uma ‘competição’ bem-humorada nesta segunda-feira (14/6) pelo Twitter. Revivendo uma mensagem postada no domingo (13) na qual o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), atualiza a previsão de vacinação no estado, Paes brincou. "Você é o pai da vacina, mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar!”, escreveu em seu perfil oficial no Twitter. E logo recebeu uma resposta do tucano. “Aqui também tem mais vacina na agulha. Vamos vacinar todos o mais rápido possível”, replicou Dória.

Bora, @eduardopaes. Aqui também tem mais vacina na agulha. Vamos vacinar todos o mais rápido possível! — João Doria (@jdoriajr) June 14, 2021

A brincadeira foi incorporada até por quem, usualmente, está na oposição aos dois. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) lembrou que o correligionário dela, Flávio Dino, também corre com a imunização dos moradores do estado que governa, o Maranhão.

"Corrida boa mesmo é a da imunização contra covid. O Brasil vibra cada vez que Flávio Dino avança na maratona ou quando João Dória faz um belo salto. A expectativa aumenta quando Eduardo Paes diz que está na briga. Vamos lá! Sangue nos olhos e vacina no braço”, narrou a parlamentar.

O prefeito do RJ encarou a ‘provocação’ e continuou. “Esse Flávio Dino está impossível. Até rave da vacina o homem está fazendo no Maranhão. Ainda vou pensar se dá para arrumar confusão com ele”. Sendo respondido pelo governador do MA. “Já arrumou confusão, prefeito. É ARRAIAL da Vacinação, com bumba-meu-boi, forró e mingau de milho”, completou.

Já arrumou confusão, prefeito . É ARRAIAL da Vacinação, com bumba-meu-boi, forró e mingau de milho. Para igualar, só se você convidar a maranhense/mangueirense @alcione_marrom. Abraços, boa sorte e corra — Flávio Dino (@FlavioDino) June 14, 2021

Calendário

O otimismo dos políticos com o avanço das campanhas de imunização tem respaldo nos calendários dos respectivos territórios. São Luís, por exemplo, é a primeira capital do país a anunciar a vacinação de jovens abaixo de 30 anos sem comorbidades. Em São Paulo, por outro lado, o governador João Dória anunciou a expectativa de vacinar todos os adultos até 15 de setembro. No Rio a meta é que qualquer pessoa com mais de 18 anos receba pelo menos uma dose até outubro.