Jovem de 17 anos é morta a tiros em ataque a carro de aplicativo no ES

CB Correio Braziliense

(crédito: Bianca Moreira Meireles, morta aos 17 anos / Reprodução / TV Gazeta)

A adolescente Bianca Moreira Meireles (17) morreu baleada em um carro de aplicativo após entrar no veículo com o namorado Vitório da Silva Dias (18). Eles foram abordados por bandidos nesta quarta-feira (16/6), pouco antes de 1h da madrugada, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha (ES).



O casal estava saindo da casa de Bianca para ir à casa de Vitório quando bandidos armados chegaram e começaram a atirar. O motorista achou que fosse um assalto e, assustado, perdeu o controle da direção e bateu em um muro. Ele não ficou ferido.

Bianca levou seis tiros e morreu no banco de trás do carro. O namorado estava no banco do carona, levou três tiros e sentou na calçada pedindo socorro, de acordo com moradores do bairro. Ele entrou na casa de um vizinho para pedir ajuda e foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a polícia e testemunhas, o alvo dos atiradores era o rapaz de 18 anos, devido ao seu envolvimento com tráfico de drogas. Em seu perfil do Instagram, o jovem postava fotos suas com armas e usando drogas. “Eu não sabia que ele tinha tanto envolvimento com essas coisas”, diz a mãe de Bianca.

Os atiradores não foram identificados, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Vitório foi internado e o corpo de Bianca foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória (ES).