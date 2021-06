Alcântara, no Maranhão, vacina 100% da população adulta contra a covid-19

CB Correio Braziliense

Alcântara, no Maranhão, é a primeira cidade brasileira com 100% da população adulta vacinada com pelo menos a primeira dose pelo Programa Nacional de Imunização. O anúncio foi feito pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, nesta quarta-feira (16/6). "Esperança vencendo as trevas e a tristeza", escreveu nas redes sociais.

Alcântara cidade 100% vacinada. Esperança vencendo as trevas e a tristeza pic.twitter.com/joxWKKR6UH — Flávio Dino ???????? (@FlavioDino) June 16, 2021

A marca foi possível porque a cidade é formada, em sua maioria, por uma população quilombola, grupo prioritário da vacinação. No município de 22 mil moradores são, ao todo, 204 comunidades quilombolas, onde vivem mais de 3,3 mil famílias. De acordo com o Ministério da Saúde, 13 mil pessoas tomaram a primeira dose na cidade.

Para que o marco fosse possível, a cidade recebeu mutirões de vacinação e ajuda do estado com equipes especializadas para aplicar os imunizantes.

Em abril, a cidade de Serrana, em São Paulo, também chegou à marca de 100% da população adulta vacinada. Mas, no caso do município paulista, foi devido à participação no estudo desenvolvido pelo Instituto Butantan. A pesquisa tinha como intuito medir a capacidade da vacina CoronaVac de barrar a transmissão da covid-19. O resultado do experimento, divulgado no mês passado, apontou que os casos de covid-19 na cidade tiveram queda de 80% e as mortes em 95%.