Flávio Dino, governador do Maranhão, anuncia saída do PCdoB

JM Jonatas Martins*

(crédito: Karlos Geromy / Agência Maranhão de Notícias)

O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou que irá se desfiliar do partido PCdoB. A informação foi publicada nas redes sociais do político na tarde desta quinta-feira (17/6). Na postagem, Dino afirmou: “Uma grande Frente da Esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando”. Ele estava no partido desde 2006.

Confira a publicação: