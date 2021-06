Casal é encontrado morto em apartamento no Leblon

CB Correio Braziliense

(crédito: Redes Sociais/ reprodução )

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um casal encontrado dentro de um apartamento no Leblon, Zona Sul da cidade, na noite desta terça-feira (22/6). A suspeita é que Matheus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, tenham morrido asfixiados após um vazamento de gás.

Os dois foram encontrados dentro do box do banheiro e o chuveiro, que é a gás encanado, estava aberto. Os corpos foram retirados do apartamento na manhã desta quarta-feira (23/6) e irão passar por perícia no Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

De acordo com a polícia, os corpos foram encontrados por amigos que foram até a casa deles procurar pelo casal. Os dois não davam notícias desde segunda-feira (21/6). Ao entrar, eles viram os dois desacordados e acionaram os bombeiros. Logo depois, constaram que, na verdade, Matheus e Nathalia já estavam mortos.