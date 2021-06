Sâmia Bomfim anuncia nascimento do primeiro filho: "estamos exaustos e muito felizes"

Td Talita de Souza

(crédito: Lela Beltrão)

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) comemorou o nascimento do primeiro filho na noite desta quinta-feira (24/6). Hugo Bomfim Braga nasceu às 15h46, com 3,8 kg e 50 cm. Pelas redes sociais, a parlamentar compartilhou uma foto do primeiro encontro com o filho, junto ao marido, o também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). “Estamos bem, exaustos e muito felizes. Quanto tiver condições, escrevo mais sobre esse momento emocionante”, escreveu.







Glauber também celebrou a chegada do novo membro da família. “Realmente é muito difícil expressar essa emoção em palavras. Ser pai de Hugo e companheiro de Sâmia enche a vida de amor”, declarou.







Durante a gestação, a maternidade influenciou a atuação de Sâmia no Legislativo. Ela é co-autora da lei que garante às profissionais grávidas o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia de covid-19, sem qualquer prejuízo salarial. A proposta, feita em conjunto com a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 12 de maio.

Sâmia também foi a representante do Partido Socialista e Liberdade (PSOL) para articular a inclusão de gestantes e puérperas no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização contra a covid-19.