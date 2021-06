CB Correio Braziliense

Menina de 12 anos está em estado grave, mas foi resgatada ainda consciente - (crédito: MAURO PIMENTEL/AFP)

Uma menina de 12 anos caiu do 4º andar de um prédio na Barra da Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25/6). O caso está sob investigação da 19ª Delegacia de Polícia, que suspeita de queda acidental. De acordo com a equipe de bombeiros que atendeu ao chamado, a queda, de cerca de 15 metros, foi amortecida pela fiação elétrica da rua.

Apesar disso, a criança sofreu ferimentos no cotovelo e no rosto e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave. O porteiro do edifício disse ao G1 que ouviu um barulho muito forte por volta das 5h45 e chamou um morador da administração do condomínio.

Ao acionar o socorro, eles encontraram a vítima machucada, mas consciente. “Depois a mãe desceu correndo, desesperada. Conheço desde a barriga da mãe. Uma menina tranquila”, disse Valdeci Silva dos Santos. Os policiais fizeram perícia no apartamento da família e levaram computador e objetos pessoais da menina para análise. A equipe também deve vistoriar imagens de câmeras de segurança da região.