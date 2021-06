Cai helicóptero do Corpo de Bombeiros de Minas próximo a posto de gasolina

Ed Estado de Minas

(crédito: Divulgação/CBMMG )

Um helicótero do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) caiu em Jequitaí, na Região Norte do Estado. A cidade fica a 410 km de Belo Horizonte.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. A aeronave, com quatro pessoas a bordo, aterrissava em uma área de terra e, na manobra, subiu uma nuvem de poeira (efeito conhecido entre pilotos como 'brown out') que desorientou o piloto e levou à queda.

O helicóptero caiu ao lado de um posto de gasolina e em frente a um restaurante da cidade.

O 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Montes Claros informou que “não houve feridos graves e que toda a tribulação se encontra bem”. Um médico do Samu ficou com dores em um dos ombros e foi atendido no local, sem maiores consequências.

A nota do Corpo de Bombeiros diz ainda que a "causa do acidente ainda não é conhecida e os órgãos de investigação já foram acionados”.

Vídeo registra o momento do pouso do helicóptero do Corpo de Bombeiro na cidade de Jequitaí, no Norte de Minas



Na manobra, subiu uma nuvem de poeira que desorientou o piloto e levou à queda.https://t.co/llrQ1kIoPb pic.twitter.com/1WSYEMicLc — Estado de Minas (@em_com) June 28, 2021

A corporação informou ainda que o helicótero se deslocava para dar suporte ao atendimento de urgência de um morador de Jequitaí que sofreu infarto no miocárdio. Explica que hão houve comprometimento da vítima, “uma vez que o acidente ocorreu antes do embarque” dele na aeronave.