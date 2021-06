Primeira neve do ano é registrada em áreas de Santa Catarina

VO Victória Olímpio

Nesta segunda-feira (28/6), foi registrado o primeiro evento de neve do ano em Santa Catarina. O fenômeno começou a ser registrado pela manhã em áreas do Planalto Sul, Meio-Oeste e Oeste. "Associado à combinação de umidade, pela presença de uma frente fria, e de frio, com o avanço de uma massa polar para o Sul do Brasil", explicou o Epagri/Ciram, órgão que monitora o tempo no estado.

Até o início da tarde de hoje, os municípios que reportaram registro de neve foram Água Doce, Bom Jardim da Serra, Irani, São Joaquim, Urupema e Urubici. Já em Abelardo Luz, Lages e São Domingos foi registrado apenas chuva congelada, que normalmente antecede a precipitação de neve e é semelhante a um granizo pequeno.

No início da tarde, foram registradas temperaturas inferiores a 5°C em grande parte do interior do estado e as temperaturas declinam ainda mais no período da noite, permanecendo a condição de neve à tarde e noite, em especial no Planalto Sul.

O órgão anunciou ainda que a partir de terça-feira (29/06), o frio úmido, propício para a neve, dá lugar a um frio mais seco e a condição torna-se favorável para geada no estado.