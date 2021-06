Boi foge de leilão, corre pela cidade e invade loja

Ed Estado de Minas

Um boi da raça nelore foi flagrado invadindo uma loja e correndo pelo Centro de Araxá, no Triângulo Mineiro, no fim da tarde desta segunda-feira (28/6).

O animal fugiu do Parque de Exposições após o desembarque para um leilão que aconteceria no local e correu pela cidade por cerca de cinco quilômetros, até chegar no Centro por volta de 17h15.



Ao entrar em uma loja, o boi foi para os fundos do estabelecimento e lá ficou parado aproximadamente 20 minutos até a chegada dos responsáveis pelo animal.



“Ele chegou correndo, furioso, entrou na loja e foi para aos fundos. Lá ele ficou quietinho e se acalmou. Mas no momento que o rapaz que toma conta dele chegou e tentou capturá-lo, ele saiu em velocidade. Não houve danos à loja. Ninguém podia esperava que um boi estivesse no Centro da cidade furioso e ia entrar dentro do estabelecimento. Mas o bom é que deu tudo certo” contou Pedro Batista de Camargo, o dono do estabelecimento.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver várias pessoas correndo atrás do animal e tentando laçá-lo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado mas, quando a guarnição chegou ao local, o boi já havia sido capturado pelos responsáveis. Não houve registro de acidentes ou danos a pessoas.