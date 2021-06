Para além de Lázaro: relembre serial killers que apavoraram os brasileiros

CB Correio Braziliense

Após 20 dias de buscas, foi morto pela polícia, nesta segunda-feira (28/6), o acusado de matar a família Vidal, Lázaro Barbosa, de 32 anos. Apelidado de “serial killer do DF”, a caçada mobilizou mais de 270 policiais de diferentes corporações. Lázaro causou temor no Distrito Federal e no Entorno. O caso repercutiu em todo o Brasil, mas não foi o único a tomar grandes proporções. No Distrito Federal, por exemplo, casos como de Marinésio e Ataídes Xavier da Trindade já tiraram o sossego dos brasilienses.



Relembre outros casos no Brasil:

Maníaco do Parque

Talvez este seja um dos casos mais conhecidos e que causaram mais temor na população brasileira. Em 1998, Francisco de Assis Pereira ficou conhecido como maníaco do parque após uma série de assassinatos com o mesmo padrão, o que define um serial killer. Ao todo, sete mulheres foram mortas. Elas eram achadas ajoelhados, com sinais de violência sexual e mordidas, sempre na região do Parque do Estado, em São Paulo. Ele foi preso em 5 de agosto de 1998 e foi condenado a 284 anos. Hoje ele está preso na Penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo.

Pedrinho matador

Considerado o maior assassino em série do Brasil, Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, assumiu a autoria de mais de cem assassinatos. A maioria companheiros de prisão. Depois de 42 anos preso, hoje ele está em liberdade e é comentarista de crimes em um canal no Youtuber.

Vampiro de Niterói



Marcelo Costa de Andrade, apelidado de Vampiro de Niterói, matou matou 14 meninos que tinham entre 5 e 13 anos e abusou sexualmente de seus cadáveres, em Niterói, no Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Ele recebeu o apelido depois que disse que lambeu o sangue da cabeça de uma de suas vítimas. Marcelo foi considerado com retardo mental e por isso irresponsável pelos seus crimes. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico onde permanece até hoje.

Maníaco de Goiânia

Em 2015, Goiânia foi aterrorizada por Thiago Henrique Gomes da Rocha, o Maníaco de Goiânia. Durante um passeio de moto, ele escolhia suas vítimas, a maioria mulheres, homossexuais, pessoas em situação de rua e travestis. Ele foi condenado a 600 anos de prisão pela morte de 39 pessoas entre 2011 e 2015.

Emasculador do Maranhão

Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, conhecido pelo 'Caso dos Meninos Emasculados', é acusado de matar e mutilar 42 meninos entre os anos de 1989 e 2004 no Maranhão e no Pará. As vítimas eram garotos com idades entre quatro e 15 anos. Ele foi condenado a mais de 400 anos de prisão.



Matador de Taxistas

Anestor Bezerra de Lima foi preso em 2004 e condenado a 254 anos de prisão. Ele é acusado de matar mais de 10 taxistas todos com um tiro na cabeça. Os crimes aconteceram em Minas Gerais, São Paulo e Rondônia.

Serial killer de Contagem

Em março de 2010, Marcos Antunes Trigueiro foi preso debaixo de sua cama, no barraco de fundos do número 51 da Rua Equador, no Bairro Industrial, em Contagem, Minas Gerais. A Polícia Civil não apenas retirou de cena o psicopata que violentou e estrangulou cinco mulheres na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Naquela manhã, os 20 delegados e agentes que entraram na casa do rapaz, respaldados por um mandado de prisão expedido pelo juiz Nelson Missias, também colocaram atrás das grades o serial killer mais procurado de Minas Gerais naquela década. Ele foi condenado a cerca de 210 anos de prisão.



