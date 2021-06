Onda de frio: Santa Catarina e Minas Gerais registram temperatura abaixo de 0ºC

HL Hellen Leite

(crédito: Hotel Cabeça de Boi/Divulgação)

A massa de ar polar que chegou ao Brasil segue avançando pelo continente e derrubando as temperaturas por onde passa. Cidades de Santa Catarina amanheceram sob temperatura abaixo de zero nesta quarta-feira (30/6). Segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), São Bento do Sul chegou a registrar -1,8°C, a menor marca na região.

Outras cidades também tiveram temperaturas negativas: Irineópolis, Campo Alegre, Itaiópolis e Rio Negrinho marcaram -1°C nos termômetros.

O mesmo aconteceu em Minas Gerais, onde os termômetros marcaram temperatura negativa de -2,7°C em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul do estado, e houve geada. O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba também tiveram algumas das temperaturas mais baixas do estado hoje, com 2,5°C em Conceição das Alagoas, 3,1°C em Uberaba, 4,1°C em Patrocínio, 4,7°C em Uberlândia e 8,9°C em Patos de Minas.

Nesta quarta-feira (30/6), Goiás registrou a menor temperatura dos últimos três anos. Em alguns municípios goianos, como Caçu e Jataí, a temperatura chegou próximo a 0ºC.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), Jataí, no sudoeste do estado, registrou mínima de 1.3ºC, já em Goiânia os termômetros chegaram a marcar 6ºC.

Depois de pegar -2° em Jataí nada me assusta — ana (@anaapp_) June 30, 2021

A onda de frio fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um sinal de atenção. No aviso, o instituto alerta para risco à saúde com temperatura 5ºC abaixo da média por um período de três a cinco dias. A área afetada inclui o Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins e Bahia.

Alerta para onda de frio divulgada pelo Inmet nesta quarta-feira (30) (foto: Inmet)

Frio no Distrito Federal

No Distrito Federal não foi diferente. Todas as estações do órgão registraram temperaturas mínimas, no amanhecer, abaixo de 9ºC, de acordo com a meteorologista Morgana Almeida. A menor temperatura registrada foi em Planaltina, em Águas Emendadas, que alcançou 6,1ºC.

Além do frio, os brasilienses precisarão encarar o clima seco: a umidade relativa do ar varia entre 85% e 30%. Os ventos devem alcançar 5km/h, o que contribui para uma sensação térmica baixa.