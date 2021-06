Regiões do DF registram temperaturas abaixo de 9ºC nesta quarta (30/6)

AM Ana Maria da Silva

No Plano Piloto, a menor temperatura registrada foi de 8,2ºC - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Essa quarta-feira (30/6) será um dia típico de inverno no Distrito Federal, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O frio tomou conta da cidade: todas as estações do órgão registraram temperaturas mínimas, no amanhecer, abaixo de 9ºC, de acordo com a meteorologista Morgana Almeida. A menor temperatura registrada foi em Planaltina, em Águas Emendadas, que alcançou 6,1ºC.

De acordo com a especialista, diferente do último domingo (27/6), quando a estação das regiões de Planaltina e Gama registrou mínima de 6ºC, hoje é considerado um dia mais frio. “Isso porque todas as estações do Instituto registraram temperaturas menores do que 9ºC. Foi algo generalizado”, explica. ´É um dia bem típico de inverno, com temperaturas abaixo de 10º e a máximas não superando os 25ºC”, ressalta.

No Plano Piloto, a menor temperatura registrada foi de 8,2ºC. Segundo Morgana, a previsão ao longo da semana é de que o clima se mantenha estável: “As temperaturas continuarão, ao amanhecer, com mínimas não ultrapassando os 10ºC”, pontua. Nesta quarta-feira, a máxima, no Plano Piloto, deve alcançar 22ºC.

Além do frio, os brasilienses precisarão encarar o clima seco: a umidade relativa do ar varia entre 85% e 30%. Os ventos devem alcançar 5km/h, o que contribui para uma sensação térmica baixa. “Para a temperatura de 8ºC, a sensação térmica foi de 5,5ºC. O vento aumenta a sensação de frio, porque ajuda a roubar calor do corpo”, pontua.