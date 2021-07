Nevou em Minas? Imagens revelam sul do estado congelado após 4,9°C negativos

GL Gabriela Leão Silva* - Estado de Minas

Em função da massa de ar polar que chegou ao estado na quarta-feira (30/6), as temperaturas estão sofrendo grande queda. No Sul de Minas, o frio está tão intenso que os termômetros chegaram a registar - 4,9°C e parte das plantações nas áreas rurais amanheceram nesta quinta-feira (1/7) cobertas pela geada.

Moradores da região que acordaram mais cedo puderam ver que o verde das plantações estava encoberto por uma camada branca praticamente por todos os lados, dando a impressão até de que 'nevou' na região.

De acordo com o metereologista William Siqueira, a Estação Meteorológica da Região Sul registrou temperaturas abaixo de zero em Maria da Fé, onde também ocorreram geadas nas primeiras horas da manhã.

No Bairro Sítido da Lage, por exemplo, foram registrados 4,9°C negativos, sendo que na relva a medição constatou 10,6°C negativos.

Os registros também foram abaixo de zero em outras regiões de Maria da Fé, como nos bairros rurais Fazenda Santa Helena (-2,4°C) e Reserva (-2,2°C).



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também já havia registrado temparaturas negativas na região no dia anterior. Na noite de quarta (30/6) os termômetros marcaram 0,1°C negativos em Monte Verde. Nesta quinta (1/7), o registro do Inmet em Maria da Fé foi de 4,2°C negativos, recorde de temperatura mais baixa no estado desde 2000.

