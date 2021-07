DF registra dia mais frio do ano, com 1ºC de sensação térmica

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal bateu um novo recorde e teve a manhã mais fria do ano nesta quinta-feira (1º/7), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas primeiras horas do dia, os termômetros do Gama e de Planaltina chegaram a registrar 5°C, com 1ºC de sensação térmica. No Plano Piloto, a mínima foi de 8°C.

As baixas temperaturas são consequência da massa de ar frio que continua a atuar na capital federal. Até então, o menor registro havia sido no último domingo (27/6), quando a estação das regiões de Planaltina e do Gama registrou mínima de 6ºC. De acordo com a meteorologista Andréa Ramos, a sensação térmica apresenta algumas variáveis, como umidade relativa do ar e o vento, que persiste fraco. “No Plano Piloto, a sensação chegou a 3ºC, 4ºC”, diz.

A temperatura máxima no Plano Piloto pode alcançar 23ºC, e no DF, 25ºC. A umidade relativa do ar, em Brasília, varia de 80% a 35%, enquanto no DF, alcançou 90% na região de Águas Emendadas, em Planaltina, e deve registrar como mínima 30%.

O céu permanece sem nuvens. "As nuvens estão longe da gente. O céu tende a ficar claro pela parte da manhã e da tarde. À noite, haverá poucas nuvens. O sol predomina ao longo do dia, sem previsão de chuva. Deve haver nebulosidade no fim do dia", pontua Andrea.

De acordo com a meteorologista, haverá uma sensação de aumento de temperatura ao longo do dia, devido ao sol, mas será pouca e gradual. “No início da noite, volta o frio”, garante. As baixas temperaturas devem persistir nos próximos dias. “No fim de semana haverá uma gradativa elevação, mas ainda devemos viver esse friozinho nos primeiros dias no inverno”, garante Andrea.